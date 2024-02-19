بذور الكتان.. تساعد على نمو الشعر وتقوي البصيلة| فوائدها مذهله

بذور الكتان من النباتات الفعاله، فتحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لتقوية بصيلة الشعر ومساعدتها في زيادة نموها، وخلال السطور التالية نقدم لك أهم فوائدها للشعر.





فوائد بذور الكتان للشعر

زيادة نمو الشعر

يساعد جل بذور الكتان للشعر على النمو بشكل أسرع وأطول من خلال توفير التغذية لبصيلات الشعر، يوفر وجود فيتامين هـ التغذية لفروة الرأس ويقلل من تلف الجذور الحرة، تتبع نمو شعرك قبل وبعد استخدام جل بذور الكتان لترى الفرق بنفسك.



تقليل التهاب فروة الرأس

أشارت الأبحاث إلى أن مكونات الأحماض الدهنية أوميجا 3 في بذور الكتان تظهر استجابة مضادة للالتهابات وتمنع تحول حمض اللينوليك، وهو عنصر التهابي، يعمل جل بذور الكتان أيضًا على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز صحة فروة الرأس.





ترطيب الشعر

تساهم بذور الكتان في ترطيب الشعر، وبالتالي ستجعله ناعمًا سهل التصفيف، مما يقلل من فرصة حدوث تقصف الأطراف وتلف الشعر، كما يساهم ذلك في جعل بذور الكتان مفيدة للشعر المجعد.





تقليل تساقط الشعر

يمكن أن تتضمن فوائد بذور الكتان للشعر إمكانية مساهمته في زيادة كثافة الشعر، حيث تحتوي بذور الكتان على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والدهون الصحية التي تساهم في منع تساقط الشعر، كما أنها تساعد على تعزيز نمو الشعر وعلاج مختلف مشكلات فروة الرأس التي يمكن أن تتسبب بتساقط الشعر، ويساهم فيتامين E أيضًا المتواجد في زيت بذور الكتان في زيادة قوة بصيلات الشعر.





مكافحة الشيب المبكر

يلعب زيت بذور الكتان دورًا كبيرًا في منع حدوث الشيب المبكر، لاحتوائه على فيتامين هـ، الذي يرتبط نقصه في الجسم بظهور الشعر الأبيض في سن صغيرة.