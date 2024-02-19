سقوط عصابة "شبارة وبطاطا" بأسلحة نارية ومخدرات في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تشكيل عصابي مخصص للإتجار في المواد المخدرة بنطاق مركز المطرية بينهم متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن 20 عاما، وبحوزتهم كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر ومخدر الحشيش والهيدرو.

ضبط عصابة شبارة وبطاطا في الدقهلية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية اختباء تشكيل عصابي يضم هاربا من أحكام جنائية، يمارسون تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

جرى استصدار إذن جهات التحقيق وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، بقيادة رئيس المباحث، ومعاونيه ومداهمة البؤرة الإجرامية.

وتمكنت القوات من ضبط كل من: عوض م، وشهرته بطاطا، وهراس.م، وشهرته هراس الصغير، وعصام المنزلاوي، وسيد شبارة، مقيم بمركز دكرنس هارب من أحكام جنائية بلغت مدتها 20 عاما، في قضية شروع في قتل وآخرين سرقة بالإكراه، وبحوزتهم بندقية آلية وعدد 15 طلقة وبندقية خرطوش اجنبية الصنع، و4 طلقات من ذات العيار.

كما عثر بحوزتهم على 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكيلو ونصف من مخدر الحشيش، و66 كيس هيدرو وميزان حساس ومقص ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية، والطلقات للدفاع عن تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

حادث سقوط براميل منظفات واختناق 17 شخصا بالدقهلية

كما شهد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، مشاجرة ادت الي اصابة 17 شخصا للاخنتناق ، جراء سقوط برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى داخل محل لبيع المنظفات ، بقرية بشلا وذلك بعد مشاجرة بين صاحب المحل و2 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى ميت غمر العام 17 مصابا من قرية بشلا، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جراء إصابتهم بحالة اختناق؛ نتيجة سقوط بعض براميل المنظفات داخل محل بالقرية، بسبب مشاجرة بين صاحب المحل وأسرة زوج ابنته، وقيام الطرف الثاني بإلقاء براميل المنظفات على بعضها، مما أدى الى حدوث حالات الاختناق.

وخلف الواقعة عن إصابة كلا من ؛ ماهر عبد الموجود أحمد حافظ، 55 عاما، فلاح، صاحب المحل، محمد سمير عبدالموجود، 28 عاما، سائق، سمير عبد الموجود السيد حافظ، 55 عاما، بالمعاش، أحمد فتحي السيد، 13عاما، طالب، أحمد ماهر عبدالموجود، 16عاما، طالب، مصطفى أحمد الناغي، 13 عاما، طالب، محمد مصطفى صبحي، 16عاما، طالب، يوسف مصطفى يونس، 10أعوام، طالب، هدى محمد فوزي الديب، 19 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، حبيبة ماهر عبدالموجود، 18 عاما، طالبة، ليلى عبداللطيف عبده، 57 عاما، ربة منزل، همت مصطفى البحراوي، 26عاما، ربة منزل، أدم أحمد فؤاد أحمد عبدالله، 18عاما، طالب.

كما وصل كل من: منار ماهر عبد الموجود حافظ، 17 عاما، طالبة، السيد السيد محمد الجاهل، 60عاما، عامل، كريم فتحي السيد، 16 عاما طالب، محمود أحمد فوزي، 12 عاما، طالب وجميعهم يقيمون قرية بشلا.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخصا وجميعهم مقيمون بقرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة اختناق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة رئيس المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل منظفات وسيدة وشقيقها، وجميعهم مقيمون بذات القرية؛ لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة، كون نجل الثانية متزوج من ابنة الأول، وسقوط برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى الموجودة بالمحل، ما أدى لانبعاث رائحة أدت الى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار الكائن به المحل خاصة الطرف الأول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة فيما جرى إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج.