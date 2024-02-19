التضامن الإجتماعي تعلن تنفيذ برامج بأسيوط بتكلفة 60 مليون جنية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن دعم وتنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة والفعاليات والبرامج خلال العام الحالي 2024 لمواطني محافظة أسيوط بإجمالي تكلفة تتعدى 60 مليون جنيه فضلاً عن معارض وفعاليات أخرى.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات وحضور الحفل الذى اقيم بديوان عام المحافظة لاستعراض أبرز انشطة وانجازات بعض منظمات المجتمع المدنى العاملة بمحافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى إطار مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية " بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وكاى اندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية فى مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة أن هذه البرامج والفعاليات من بينها ورش عمل ومشروعات تمكين اقتصادي بإجمالي ٤٠ مليون جنيه بمحافظة أسيوط وتوفير أجهزة تعويضية (كراسي متحركة ، سماعات أذن ، ...) بقيمة ٢٠ مليون جنيه وتحمل لمصروفات تعليمية لطلاب (مدارس وجامعات) متأخرين في دفع المصروفات المدرسية على مستوى المحافظة بحيث نكافح التسرب من التعليم.

فضلاً عن دعم وتوفير مصروفات وخدمات مختلفة للأشخاص الذين تخطوا سن الـ 21 عاماً في 6 مؤسسات رعاية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى العمل على تنظيم معارض للأسر المنتجة بالمحافظة برعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يذلل العقبات ويقدم أوجه الدعم المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني مشيرة إلى اعلان مزيد من الشراكة والدعم للمجتمع المدنى وتنفيذ برامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى " GIZ" قريباً مقدمة الشكر والتقدير للمحافظ والوكالة ومسئولي الجمعيات الأهلية الشريكة والقاعدية