سقوط شخصين بتهمة غسل 60مليون جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بمحافظة الإسكندرية.

سقوط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبى السفربالإسكندرية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الامن .. ضبط 28 قضية إتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 24 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 24 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.