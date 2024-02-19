واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

الامن .. ضبط 28 قضية إتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 24 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 24 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

كشف ملابسات واقعة قيادة سيارة والاستعراض بالرقص حاملًا سلاح أبيض في الزيتون

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، شخصين لقيام أحدهما بقيادة سيارة أثناء تواجد الآخر أعلى سقفها حاملًا سلاح أبيض بمنطقة الزيتون.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على تطبيق "واتس آب" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء تواجد آخر أعلى سقف السيارة حاملًا سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة الزيتون.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة أثناء نقل بعض المنقولات لمسكن أحدهما،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.