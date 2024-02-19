الفن وقضايا المجتمع .. عنوان صالون اوبرا الاسكندرية الثقافى

ضمن استراتجية عمل وزارة الثقافة الهادفة الى الإرتقاء بالوعي المجتمعى تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر امسية لصالون اوبرا الاسكندرية بعنوان الفن وقضايا المجتمع

وتستضيف الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومى للإعاقة النجمة شيرين عبد الوهاب ، الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما ، الدكتور عبد المنعم معوض استشارى تجميل الميادين والفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشى وتديرها الناقدة الدكتورة فينوس فؤاد

ويتخللها فقرة فنية بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 20 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"