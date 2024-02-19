الثلاثاء 20 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين: إعادة التعامل مع معامل البرج والمختبر والبرج سكان

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا بشأن إعادة التعامل مع معامل البرج والمختبر والبرج سكان، لتقديم الخدمة للمحامين وأسرهم، وجاء نص البيان كالآتي:

بيان

حرصًا من النقابة العامة للمحامين، على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضائها، دون زيادة في رسوم الاشتراك.

فقد تم فتح السيستم الخاص بالتحاليل الطبية، وإعادة التعامل مع معامل البرج والمختبر والبرج سكان، بداية من الأربعاء الماضي الموافق 14/2/2024، وذلك لتقديم الخدمة للمحامين وأسرهم.

وذلك على مستوى الجمهورية، بعد مفاوضات تمت بين النقابة وهذه المعامل، وتم الإبقاء على نفس أسعار التعاقد المثبتة منذ عام 2022 ليتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة.

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