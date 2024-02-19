الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا واسع النطاق في TikTok

يقع TikTok في مرمى الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون الخدمات الرقمية (DSA) فيما يتعلق بسلامة القاصرين ومسائل أخرى. ستركز الإجراءات الرسمية على الخوارزميات المسببة للإدمان، و"تأثير ثقب الأرانب"، وقضايا التحقق من العمر وإعدادات الخصوصية الافتراضية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إنها تحقق أيضًا في شفافية الإعلانات وإمكانية وصول الباحثين إلى البيانات.

ويركز التحقيق على خصوصية وسلامة القاصرين. وستنظر اللجنة في الجوانب السلبية المحتملة لتصميم TikTok وخوارزمياته، بما في ذلك السلوك الإدماني و"تأثيرات ثقب الأرانب" التي يمكن أن تؤدي إلى محتوى ضار. وكتبت المفوضية الأوروبية أن التقييم يهدف إلى "مواجهة المخاطر المحتملة لممارسة الحق الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية للشخص [و] احترام حقوق الطفل".

وكجزء من ذلك، تقوم أيضًا بفحص أدوات التحقق من العمر في TikTok والتي من المفترض أن تمنع وصول القاصرين إلى المحتوى غير المناسب. وفي الوقت نفسه، ستجبر موقع التواصل الاجتماعي على ضمان مستويات عالية من الخصوصية والسلامة والأمان للقاصرين فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية الافتراضية - مثلما فعلت مع Instagram وFacebook التابعين لـ Meta.

وتنظر أوروبا أيضًا في امتثال TikTok لالتزامات DSA من أجل "توفير مستودع للإعلانات يمكن البحث فيه وموثوق به". وفي الوقت نفسه، فهي تحقق في أوجه القصور المشتبه بها في وصول الباحثين إلى بيانات TikTok التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، كما هو مطلوب بموجب DSA.

وبعد بدء الإجراءات، ستواصل اللجنة جمع الأدلة. ويسمح هذا الإجراء لها باتخاذ المزيد من خطوات الإنفاذ بما في ذلك التدابير المؤقتة وقرارات عدم الامتثال.

اضطرت TikTok (والشركة الأم ByteDance) بالفعل إلى إجراء تغييرات كبيرة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي لتلبية DSA من خلال منح المستخدمين خيار عدم السماح للخوارزميات بتشغيل صفحة For You (FYP) الخاصة بهم. كما قدمت أيضًا خيارات جديدة للإبلاغ عن المحتوى الضار وأسقطت إعلانات مخصصة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

يقوم الاتحاد الأوروبي بالفعل بالتحقيق مع TikTok، جنبًا إلى جنب مع Meta، لتحديد ما فعلوه للتخفيف من المحتوى غير القانوني والمعلومات الخاطئة المتعلقة بالعنف المستمر في الشرق الأوسط. في عام 2022، تم فرض غرامة قدرها 414 مليون دولار على Meta لأنها طلبت إعلانات مخصصة. يشاع أنه سيتم تقديم طبقة مدفوعة كوسيلة للسماح للمستخدمين بالتخلص من الإعلانات المخصصة – وربما يعمل TikTok أيضًا على مثل هذا المخطط. وتحث جماعات الحقوق المدنية الاتحاد الأوروبي على رفض هذه الخطط، ووصفتها بأنها "الدفع مقابل الخصوصية".