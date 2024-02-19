أهرامات الجيزة تستقبل وزيرة السياحة والصناعة المغربية

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم، فاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر.

وكان في استقبالها أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة بدأت بزيارة للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم، ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما، حيث استمعت لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة ككل وما بها من أهرامات ومقابر، وكيفية بناء هرم خوفو ونحت تمثال أبو الهول ومشروعات الترميم التي تتم بالمنطقة.

كما قام أشرف محيي باستعراض مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمنطقة والذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة وجعلها أكثر استمتاعا.

وقد أعربت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، عن انبهارها بالمنطقة وما بها من آثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية تخليدا لذكري هذه الزيارة.

جدير بالذكر أن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، كان قد التقى اليوم بالوزيرة المغربية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والمغربي في مجال السياحة