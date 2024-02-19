أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه، عن طريق النصب، لجلسة 25 مارس لتقديم المذكرات.

25 مارس.. محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون جنيه

وكانت النيابة العامة برئاسة وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية ، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ.، في 2023 بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكرو يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

أعترافات المتهمين بقتل مسئول يمني في شقته ببولاق الدكرور

أدلى المتهمون بقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، في شقته بمنطقة بولاق الدكرور، باعترافات تفصيلية عن طريقة تنفيذ الجريمة.

وأضاف المتهمون أن هدفهم كان سرقة المجنى عليه ولم يقصدوا قتله، مشيرين إلى أنه قاومهم في أثناء اقتحام المسكن ما دفعهم إلى تقييد حركته والتعدى عليه.

وأشارت المتهمتان دينا 22 عاما ربة منزل، ومنة 17 عاما ربة منزل، ومقيمتين بمنشأة ناصر، أنهما تعرفتا على المجنى عليه، وقام باستضافتهما داخل شقته فى منطقة فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، واختمرت فى ذهنهما فكرة سرقته.

وأضافت المتهمتان أنهما اتفقتا مع اثنين آخرين من أصدقائهما على سرقته وتسهيل مهمتهما فى الدلوف إلى الشقة.

وأوضحت المتهمتان أنه يوم الجمعة 16 فبراير الجارى قامتا بوضع أقراص منومة للمجنى عليه لمحاولة تخديره، أثناء تواجدهما داخل الشقة برفقته، ومكنا بذلك الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، لكنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته.

وقام المتهمون الـ4 بالاستيلاء على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار حتى تم القبض عليهم.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانت بحوزة أحد المتهمين.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص "يمنى الجنسية" بعثوره على جثة (شقيقه) اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

تفاصيل مقتل يمني في الجيزة

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكبى واقعة مقتل مسئول يمني وهم كل من: رمضان محمد بليدى علي 29 عاما سائق ومقيم المنيرة الغربية - الجيزة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد"، وعبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى، وشهرته: عبده عسلية 19 عاما، خراط ومقيم الطوابق بالجيزة.

كما تم ضبط إسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا 22 عاما ربة منزل، ومقيمة بمنشأة ناصر - القاهرة، وسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم وشهرتها منة 17 عاما ربة منزل، ومقيمة بمنشأة ناصر - القاهرة، وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث.

كما تم ضبط آية رضا محمود، 23 عاما - ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (ابنة زوجة/ المتهم الأول "سبق اتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزءا من المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.