الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ طاقة: شراكة مصر مع بريتش بيتروليوم يحولها لمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة

السيسي يقابل مدراء
السيسي يقابل مدراء شركة بريتش بتروليوم

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، اليوم على هامش مؤتمر إيجبس 2024، تفاصيل استثمارات شركة بريتش بيتروليوم في مصر بعد لقاء الرئيس السيسي ورئيس الشركة. 

وأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك 27 شركة أجنبية عالمية تعمل في قطاع الطاقة والبترول، وأن شركة "بريتش بيتروليوم" تتعاون مع مصر منذ الستينيات. 

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وأكد أن شركة بريتش بيتروليوم تتعاون مع مصر منذ الستينيات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بأداء الشركة المتميز، والذي يتزامن مع جهودها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، فضلاً عن زيادة استثماراتها في مصر وحجم مشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول.

 

وأكد أهمية تعزيز أنشطة الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال، مضيفاً: "العالم يبحث الآن عن مصادر جديدة للطاقة، وهناك العديد من التحديات المتعلقة بالتحول إلى الطاقة الخضراء". 

ونوه إلى أن هناك ست شركات عالمية في مجال الطاقة للقيام باستثمارات ضخمة في شرق المتوسط، وستحصل مصر على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات".

وعلق القليوبي قائلاً: “بالإضافة إلى البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في عام 2024، ستستثمر مصر 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة في التحول إلى الطاقة الخضراء التي ستقلل من انبعاثات الكربون، وإنتاج ونقل الغاز المسال بدلاً من الأمونيا السائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة وبيعه في السوق العالمية”، مشددًا على أن الهدف هو أن يستثمر الاقتصاد المصري في قطاع الطاقة والغاز، وتنويع مصادر الطاقة.

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