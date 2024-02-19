إستمرار فاعليات مسابقة أوائل الطلبة بأزهر الإسماعيلية

أقيمت اليوم الاثنين فاعليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية علي مستوي إدارة الإسماعيلية الأزهرية في المواد الدراسية المقررة عليهم، تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية على مستوي المنطقة لاحقا.

وذلك للطالبات بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية، القسم العلمي، لأوائل الطلاب للصف الثالث الثانوي، على مستوى إدارة الإسماعيلية.صرح بذلك الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.

واكد أن فاعليات المسابقة مستمرة لأقسام الادبي والعلمي وفي معاهد الفتيات ومعاهد البنين على مستوى الإدارات التعليمية وسيتم تصعيد الفائزين على مستوى كل إدارة ليتم بعدها التصعيد النهائي على مستوى المحافظة.

ويختلف نظام التعليم في المعاهد الأزهرية عن نظام التعليم الرسمي أو التابع لوزارة التربية والتعليم، فهو يتم عبر مواد تختص بعلوم الدين، وتسمى المواد الشرعية، دون إغفال المواد الأخرى المأخوذة من مناهج وزارة التربية والتعليم وتسمى المواد الثقافية.

ويشمل التعليم في المعاهد الأزهرية كل المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال إلى المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية والثانوية، وأيضا يمكن استكمال الدراسيسة الجامعية في جامعة الأزهر.

ويقدم قطاع المعاهد خدماته التعليمية لأكثر من 2 مليون طالب أزهري، حيث يعد القطاع ثاني أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، ومن خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، يتم تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، وأبناء المسلمين عمومًا، حيث يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم.