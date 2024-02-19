الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استئناف الرشقات الصاروخية على قواعد الجيش الأمريكي شرق سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

تجددت الاستهدافات الصاروخية للقواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا بعد توقفها لعدة أيام، حيث دكت رشقة صاروخية قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف محافظة دير الزور الشمالي.

وحسب سبوتنيك، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بعودة استهداف القواعد الأمريكية اللاشرعية بعد توقف استمر عدة أيام، "حيث استهدفت بـ 4 صواريخ على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي".

وأشار المراسل إلى أن "دوي انفجارات سمعت في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين 19 شباط /فبراير، دون الحصول على معلومات مؤكدة سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة".

 

وكانت في 13 شباط الحالي، استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقه صاروخية، حيث سقطت بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 120 هجوما على خلفية الهجوم المستمر على قطاع غزة في فلسطين من قبل الجيش الاسرائيلي منها 32 هجوما على قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.

 

مواد متعلقة

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

البرازيل ترد على اعتبار إسرائيل الرئيس دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه"

الجنود الأوكرانيون يتحدثون عن تخبط قيادتهم بعد فقدان أفدييفكا

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.308 مليون برميل

محامون مغاربة يحذرون من صورة متداولة للملك محمد السادس معدلة بالذكاء الاصطناعي

بوغدانوف يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات بين البلدين

فرنسا تخفض توقعات نمو اقتصادها لعام 2024 بسبب حربي أوكرانيا وغزة

إياتا : مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لبضع سنين

الجريدة الورقية