فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الحوكمة بمديرية الصحة بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أهمية موضوع الحوكمة، وتطبيقها في جميع المجالات المختلفة، من خلال التحدث عن مستويات الحوكمة، وأهمية المراجعة الداخلية والشفافية، والمسؤلية ودورنا جميعا فى تطبيقها في مجال العمل، وكذلك تعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية، والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي تم تنظيمه اليوم بقاعة الإجتماعات بمديرية الصحة بالبحيرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الحوكمة بديوان مديرية الصحة بالبحيرة، والذى يعقد خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين بالمديرية وجميع المنشآت الصحية التابعة لها.

حيث تم اليوم تنظيم وعقد الجلسة التعريفية الثانية ، حول المفاهيم الأساسية للحوكمة بديوان المديرية ، بحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية ، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ، والعاملين بها من جميع الاقسام وذلك لتعريف العاملين بديوان المديرية ، بالمفاهيم الأساسية للحوكمة على التوازي مع خطة الوزارة لتعريف العاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان في الفترة من ۱۸ – ۲۲ / ٢ /٢٠٢٤ م .

وحاضر فيها الدكتوره نهال رضا مسئول الحوكمة بالمديرية ، وسوف تحاضر فى الجلسة التى ستعقد يوم الأربعاء القادم ، على أن يحاضر أحمد أبوزيت حار مسئول الحوكمة بالمديرية أيام الثلاثاء والخميس .

يأتي هذا اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.

وتأتي هذه الجلسات كمرحلة أولى في خطة الوزارة على تطبيق الحوكمة في جميع المجالات المختلفة