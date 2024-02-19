تأجيل محاكمة ثلاثة أشقاء متهمين بقتل شخص لخلافات الجيرة بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الاثنين الدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت قنديل وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد ، و أسامه محمد جاد، ووكيل نيابه أحمد طارق حسين، وسكرتير تنفيذي محمد أحمد عابد وأمين سر صالح كيلاني، تأجيل محاكمة ثلاثه أشقاء لاتهامهم بقتل شاب، إثر نشوب خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال، لجلسه الخميس المقبل القادم ، لسماع مرافعه هيئة الدفاع عن المتهمين .

امر الاحالة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14875 لسنة 2023 جنح مرکز أبشوای، أن المتهمين أحمد قطب عبدالسلام محمد - محبوس، 36سنه، ومحمد قطب عبدالسلام محمد، محبوس، 49 سنه، وعبدالسلام قطب عبدالسلام محمد محبوس 34سنة، وقطب عبدالسلام محمد العمري ،81 سنة مخلي سبيله وجميعهم مقيمين بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم بأن المتهمين من الأول للثالث قتلوا المجني عليه، "احمد بكري عبد الحميد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء.

واضاف أمر الإحالة أن المتهمين عمدوا اليه في المكان والزمان الذي ايقنوا سلفا بتواجده فيه، وما إن ظفروا به بأرضه الزراعية، حتي أشهر المتهم الأول سلاحا ناريا، وأطلق عيارا ناريا صوبه، قاصدا إزهاق روحه، اثناء تواجد المتهمين الثاني والثالث، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاته علي النحو المبين.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته وأحرازه.