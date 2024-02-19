برلماني جزائري: واشنطن تقود المعركة ضد الفلسطينيين إلى جانب إسرائيل

تتحرك الجزائر على مستويات عدة خلال الفترة الأخيرة، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أمس الأحد، دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قمة الاتحاد الأفريقي للتحضير لطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم القارة وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق.

وقال عطاف في كلمة حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن "الجزائر تدعو سائر الدول الأفريقية إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي، المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وتعليقا على التحرك الجزائري، قال عضو البرلمان الجزائري، زرقاني سليمان، إن "بلاده ماضية في حشد كافة الجهود الأفريقية لدعم القضية الفلسطينية".

وأوضح سليمان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "جميع موازين القوى تغيرت بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي كشفت عن أن المعركة ليست بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، بل بين واشنطن وحليفتها ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة".

وأضاف أن "دعوة الجزائر جميع الدول الأفريقية لمساندة حق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، يأتي في إطار الاستناد إلى ما تعرضت له هذه الدول خلال فترة الاستعمار، من ظروف مشابهة لما تعيشه فلسطين منذ عقود تحت بطش الاحتلال".

وأشار إلى أن "كل الدول الأفريقية مرت بتجربة مشابهة، وحصلت على دعم ومساندة من أجل نيل استقلالها، ما يجعلها أقرب لدعم استقلال فلسطين وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في الوقت الراهن".

وشدد على أن "الجزائر تعمل على حشد الجهود الأفريقية، كما تدعم الجهود القانونية التي تقوم بها جنوب أفريقيا، بالإضافة لمسارات قانونية أخرى".

ويرى سليمان أن "مساندة أغلب الدول الأفريقية للقضية الفلسطينية، يمكن اعتباره خطوة ناجحة يمكن التأسيس عليها من أجل دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".