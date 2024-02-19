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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجنود الأوكرانيون يتحدثون عن تخبط قيادتهم بعد فقدان أفدييفكا

القوات المسلحة الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية

أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الاثنين، باعترافات جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين فروا من مواقعهم، بأنه ربما وجدت القيادة الأوكرانية نفسها في حيرة بسبب الاستسلام الوشيك لأفدييفكا، والآن يضطر الجيش الأوكراني إلى بناء تحصينات دفاعية بوتيرة متسارعة إلى الغرب من المدينة.

وحسب سبوتنيك، أوضح الجنود: "فيما يتعلق بمعدات التحصينات الجديدة إلى الغرب من أفدييفكا، يجري العمل بشكل فوري وعاجل، وهناك شعور بأن القيادة لم تتوقع أن أفدييفكا ستسقط في منتصف فبراير/ شباط".

وأضاف الجنود الأوكرانيين لصحيفة "سترانا" الأوكرانية أنه على عكس الجيش الروسي، يواجه الأوكرانيون مشكلات في تجهيز وتحصين مواقع جديدة بسبب نقص المعدات المتخصصة.

ورصد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم، الوضع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها وإحكام القوات الروسية سيطرتها على المدينة.

 

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