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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوغدانوف يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات بين البلدين

روسيا والإمارات
روسيا والإمارات

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإماراتي في موسكو محمد أحمد الجابر أولويات تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات.

 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين: "بحث اللقاء القضايا ذات الأولوية لتعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، وجدول الاتصالات الثنائية".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ومنطقة البحر الأحمر.

 

 

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