الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط المتهم بقتل عامل أثناء تدخله لفض مشاجرة في منشأة ناصر

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط المتهم بقتل عامل أثناء تدخلة لفض مشاجرة   بين سائق “توك توك”، وآخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

تعود الواقعة، إلى تلقى قسم منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالى، بوجود مشاجرة، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص تدخل لفضها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعُثر على جثة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة سكين فى الظهر، ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الشيخ زايد.

بإجراء التحريات، تبين أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين فى الشارع، وأثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلا ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم والطرف الآخر، واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

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