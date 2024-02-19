بطعنة فى الظهر.. مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة بـ منشأة ناصر

لقي عامل مصرعه، اليوم الإثنين، وذلك بعد تدخله لفض مشاجرة بين سائق “توك توك”، وآخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تعود الواقعة، إلى تلقى قسم منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالى، بوجود مشاجرة، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص تدخل لفضها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعُثر على جثة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة سكين فى الظهر، ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الشيخ زايد.

بإجراء التحريات، تبين أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين فى الشارع، وأثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلا ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم والطرف الآخر، واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .