المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا المحتلة

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏16:25‌‌‏ من عصر ‌‎يوم الاثنين 19-02-2024 موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهدافها موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:15 من بعد ظهر‎ ‎يوم الاثنين 19-02-2024 موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏