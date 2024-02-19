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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يستعيد خدمات جواو فيليكس أمام نابولي فى دوري أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد نادي  برشلونة الإسباني خدمات نجمه جواو فيليكس  في المواجهة المنتظرة أمام نابولي لحساب منافسات دورـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وشارك جواو فيليكس فى تدريبات برشلونة اليوم الاثنين قبل يومين من مواجهة نابولي المقررة الأربعاء المقبل، ما يشير إلى لحاقه بالمباراة.

وافتقد برشلونة خدمات  جواو فيليكس لمدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لالتواء في الرباط الجانبي الخارجي في كاحله الأيمن أثناء التدريب، وغاب عن آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني ضد أوساسونا وغرناطة وسيلتا فيجو.

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وأشارت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي سيكون جاهزا لمباراة الأربعاء فى دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وبنسبة كبيرة سيحصل على استدعاء من المدرب تشافي هيرنانديز للسفر إلى نابولي.

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