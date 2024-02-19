وكيل تعليم سوهاج يتابع خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، وتأثيرها الإيجابي على مر العصور في تربية وتنشئة أبنائها، وكذلك في مجالات العمل المختلفة التي ترتادها، كما أكد على أن المديرية تضع على رأس أولوياتها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وكذلك بين جميع العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة برؤساء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان على مستوى الإدارات التعليمية بسوهاج فى حضور الدكتورة هيام عبدالراضى رئيس الوحدة بالمديرية ومصطفى المشنب منسق الوحدة بالمديرية والذي تم خلاله مناقشة أهم التوصيات والمقترحات والإنجازات التي حققتها وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية خلال الفصل الدراسي الأول وما تخطط لتحقيقه خلال المرحلة القادمة من خلال رؤية الوزارة والمديرية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لصقل مواهب الطلاب واكتشاف واستثمار طاقتهم الإبداعية وبناء شخصيتهم لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي.

جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي بعثها وكيل الوزارة ووكيل المديرية سليمان بخيت، إلى عطا الميموني مدير عام التعليم العام، وتوجيه الإقتصاد المنزلي بديوان المديرية لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل قطعة فنية تعبر عن التراث الشعبي للمرحلة الثانوية، ضمن المسابقات الوزارية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

من جانبها أكدت آمال عبد الله محمد، موجه عام االإقتصاد المنزلي بديوان المديرية أن المسابقة من المسابقات السنوية التي تنظمها الوزارة، حيث تم تنفيذ المسابقة على مراحل للتصفية بين المدارس داخل الإدارات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة فى عدد من الموضوعات المختلفة، شارك خلالها طلاب المرحلة الابتدائية بأعمال فنية تعبر عن الإهتمام بالنظافة الشخصية وطلاب المرحلة الإعدادية بأعمال فنيه تعبر عن أهمية القضية الفلسطينية وطلاب المرحلة الثانوية بأعمال فنية تعبر عن التراث الشعبي، نجحت خلالها كل من: الطالبة ندى على عبد الخالق، والطالبة ريم ناصر عبد العال، بمدرسة سوهاج الثانوية بنات في حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التراث الشعبي تحت إشراف منى أحمد محمد، معلمة الإقتصاد المنزلي بالمدرسة ومتابعة وسهام عبد الرازق فرغلى موجه أول الإقتصاد المنزلي وكلثوم محمد محمد غانم موجهه الإقتصاد المنزلي.