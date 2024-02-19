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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الري: الرجوع لأجهزتنا المعنية حال رغبة بعض الجمعيات حفر آبار مياه جوفية

وزارة الري
وزارة الري

شددت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة الرجوع لأجهزة الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم حال رغبة بعض الجمعيات الخيرية والأهلية حفر آبار للمياه الجوفية.

 

وعلقت وزارة الموارد المائية والري، حول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية،  قائلة: إن الوزارة تؤكد علي أن أى إجراءات يتم اتخاذها من أي جهة - سواء أفراد أو جمعيات - لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة ( قطاع المياه الجوفية ) مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .

 

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري للحفاظ علي هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة .

 

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