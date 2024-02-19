إياتا : مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لبضع سنين

قال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا "، اليوم الاثنين، إن مشكلات سلسلة الإمداد التي تشكل تحديا لقطاع الطيران العالمي من المرجح أن تستمر لبضع سنوات أخرى.

إياتا

وفي كلمة ألقاها في قمة شانغي للطيران عشية معرض سنغافورة للطيران، قال والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا "إنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3% سنويا على مدار العشرين عاما القادمة.

وأشار والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا " إلى أنه من المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5% سنويا خلال تلك الفترة.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا "

إياتا

وأضاف أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.

وأظهر بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إفريقيا والشرق الأوسط "إياتا" ارتفاع حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019.