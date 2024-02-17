وزير الطيران يبحث ووزير النقل والاتصالات البلغارى أوجه التعاون فى النقل الجوى

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جورجى جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغارى لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالوزير البلغارى، حيث أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات.

هذا وقد أعرب الفريق محمد عباس حلمى عن تطلعه إلى دفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجال صناعة النقل الجوى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه أكد «جورجى جفوز ديكور» وزير النقل والاتصالات البلغارى حرص دولته على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية شهدت العديد من توقيع الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

كما أشاد الوزير البلغارى بأعمال التطوير التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى فى مختلف الأنشطة خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى لنقل خبراتهم فى مجال النقل الجوى خاصة فى مجال تدريب الطيارين والمراقبة الجوية.

حضر اللقاء من الجانب البلغارى «أنا ناتوفا» نائب وزير النقل والاتصالات البلغارى، ومن الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار ممدوح غنيم رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى.