جنايات سوهاج تعاقب عاملاً بالسجن 5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة بآخر

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ع . ص . ع" عامل، يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 5 سنوات بتهمة ضرب المجني عليه "ا . ا" عامل، بسيخ حديد وإحداث عاهة مستديمة له بالعين اليمنى بدائرة المركز.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينىي،بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن سيخ حديدي مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى العين اليمنى بنسبة 35%.





وبالفحص ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين قام على إثرها المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته.





وعقل تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .