حملة تفتيشية على المنشآت والمنافذ التجارية بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب اليوم الأثنين حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ، والطب البيطرى ، وقد استهدفت الحملة المنشآت والمنافذ التجارية بمنطقة شارع عبد السلام عارف .

قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حى غرب المنصورة ، ومسئولى لجنة التفتيش المشكلة من الهام نافع مدير التنمية الاقتصادية ، و خالد فتحى من التنمية الاقتصادية ، والدكتور جورج جميل فؤاد من الطب البيطرى ، و أحمد يحيى من الصحة ، والأستاذ يسرى كسبة من أدارة البيئة ، وسامح شفيق من التموين ، و خالد فتحى من التنمية الاقتصادية بحى غرب .

وقد اسفرت الحملة من تحرير ٤ محاضر عدم توافر شهادات صحيه .

وأشار أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها ، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وارواح المواطنين.

وذلك طبقاً للقانون و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبه ، وضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية .