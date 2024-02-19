الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملة تفتيشية على المنشآت والمنافذ التجارية بالمنصورة

بوابة الوفد الإلكترونية

 نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة  أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب اليوم الأثنين حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ، والطب البيطرى ، وقد استهدفت الحملة المنشآت والمنافذ التجارية بمنطقة شارع عبد السلام عارف .

قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حى غرب المنصورة ، ومسئولى لجنة التفتيش المشكلة من  الهام نافع مدير التنمية الاقتصادية ، و خالد فتحى من التنمية الاقتصادية ، والدكتور جورج جميل فؤاد من الطب البيطرى ، و أحمد يحيى من الصحة ، والأستاذ يسرى كسبة من أدارة البيئة ، وسامح شفيق من التموين ، و خالد فتحى من التنمية الاقتصادية بحى غرب .

وقد اسفرت الحملة من تحرير ٤ محاضر عدم توافر شهادات صحيه .

وأشار أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها ، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وارواح المواطنين. 

وذلك طبقاً للقانون و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبه ، وضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية .

 

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