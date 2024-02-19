أصاب طفل بعاهة مستديمة .. معاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بسوهاج

قضت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد، بمعاقبة المتهم "م . م"، 25 سنة، عاطل، يقيم بدائرة مركز سوهاج، بالسجن 3 سنوات، بتهمة التعدي على الطفل "ع . ا . ش"، بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة باستئصال الطحال بسبب خلافات بينهما بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما وردت إشارة من المستشفى لرئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بوصول المجني عليه مصابا وجرى استئصال الطحال له .





بالإنتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته باستئصال الطحال مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .