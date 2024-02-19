تدريب العاملين بالصحة الفيوم على إدارة "السيرفرات والشبكات "

نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم و باشراف احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين بمراكز المعلومات من المديرية والادارات والمستشفيات على ادارة "السيرفرات" والشبكات وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم واللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة ايناس بدر ‐مدير عام الادارة العامة لشبكات الانترنت والنشر ومدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب موضوعات البرامج الوهمية و السيرفر وخوادم الشبكات C S A وقام بالتدريب كل من المهندس اسلام سيد --مسئول نظم المعلومات بوزارة الصحة والمهندسة سهير رفعت -مهندسة بمركز معلومات وزارة الصحة , واستمر التدريب لمدة اسبوعين بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم.

فحص طلاب المدارس المجتمعية…

من جهه اخرى شهدت الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة تدشين برنامج فحص طلاب المدارس المجتمعية , ورافقها خلال حفل التدشين الدكتورجمال الكاشف -مدير عام ادارة السن المدرسى بوزارة الصحة و الدكتورة رشا على والدكتور يحيى فخر الدين -مدير ادارة السن المدرسى بالفيوم والدكتورة نيفين صموئيل من برنامج الغذاء العالمى و الدكتورسيف ابراهيم من المعهد القومى للتغذية وذلك تحت رعاي الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

البرنامج يستهدف فحص20 الف طالب فى 608 مدرسة مجتمعية داخل محافظة الفيوم فحص شامل للطول والوزن و كتلة الجسم بالاضافة الى تقديم ندوات توعية لأولياء الامور على التغذية السليمة والنظافة الشخصية .

وقد بدأ تدشين البرنامج يوم السبت بمدرسة -محمود اغا الجندي -التابعة لقرية العشيرى -مركز الفيوم وتم فحص 39 طالب بها , ثم مدرسة ابو عش -ادارة مركز -الفيوم ايضا وتم فحص 32 طالب , وفى اليوم الثانى تمت زيارة مدرسة السكة الحديد بقرية بيهمو التابعة لادارة سنورس وتم فحص 45 طالب .ومدرسة السلام (مصر الخير) بالجعافرة حيث تم فحص 33 طالب.

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