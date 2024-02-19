مفيد للدايت.. طريقة عمل سموذي الشوفان بالموز

سموذي الشوفان بالموز من المشروبات الغنية بالفيتامينات وتساعدك على خسارة الوزن؛ لاحتوائه على الألياف التي تعمل على ملئ المعدة والشعور بالشبع فترة طويلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات وأهم فوائد الشوفان.

سموذي الشوفان بالموز

طريقة عمل سموذي الشوفان بالموز

المقادير

- حليب : كوب

- الموز : 1 حبة

- الشوفان : 3 ملاعق كبيرة

- لوز : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الحليب في إبريق الخلاط الكهربائي، وأضيفي الموز، والشوفان، واللوز.

اضربي المكونات حتى تتجانس جيداً.

أضيفي بالعسل واخلطي مرة أخرى.

صُبي السموذي في الأكواب وقدميه بارداً.

فوائد تناول الشوفان

السيطرة على نسبة السكر في الدم

مرض السكري من النوع 2 هو مرض شائع يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ، عادة ما ينتج عن انخفاض الحساسية لهرمون الأنسولين.

قد يساعد الشوفان في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو المصابين بداء السكري من النوع 2. كما يمكنه المساعدة على تحسين حساسية الأنسولين.

تُعزى هذه التأثيرات بشكل أساسي إلى قدرة بيتا جلوكان على تكوين هلام سميك يؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز في الدم.

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى.

يمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

وقد استنتج الباحثون، الذين درسوا تأثير دقيق الشوفان على الشهية، أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الرغبة في تناول الطعام لمدة 4 ساعات قادمة.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

يساعد في العناية بالبشرة

يوجد الشوفان في العديد من العناصر التي تفيد في العناية بالبشرة. يساعد الشوفان المطحون ناعمًا في حماية البشرة وعلاج الحكة والتهيج في مختلف الأمراض الجلدية، حيث تعمل المنتجات الجلدية التي تحتوي على الشوفان على تحسين أعراض الأكزيما غير المريحة.