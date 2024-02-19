متبقيات المبيدات وجمعية "هيا" ينظمان ورشة حول “أثر الملوثات الكيميائية والميكروبية على المحاصيل البستانية”

أعلنت الدكتور هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في ألأغذية (كيوكاب) قيام المعمل بالإنتهاء من تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) تحت عنوان "أثر الملوثات الكيميائية والميكروبية على المحاصيل البستانية قبل وبعد الحصاد " وذلك لأعضاء الجمعية من المنتجين والمصدرين للحاصلات البستانية.

زيادة الصادرات الزراعية

وتضمنت ورشة العمل نبذة عن المعمل ودوره في زيادة الصادرات الزراعية وتعريف الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على المنتجات الزراعية، وأثر التلوث بالعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية على الصادرات الزراعية ومتطلبات مواصفات الأسواق الأوروبية والعربية لإجراء الاختبارات الكيميائية والميكروبية وكذا طرق وأساليب سحب العينات بما يساعد في سحب العينات بطريقة ممثلة ووصول العينة بطريقة جيدة إلى المعمل مما يساهم في قيام المعمل بدوره في خروج نتائج التحليل ممثلة عن المزرعة أو الشحنة التي سحبت منها العينات كما تم القاء محاضرة عن المواد الملامسة للأغذية ومتطلبات الجهات الرقابية في عمل الاختبارات اللازمة لمواد التعبئة المختلفة والمواد الملامسة للأغذية وشارك في الحضور أكثر من 25 شركة من المنتجين والمصدرين لمحاصيل الموالح والعنب والفراولة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ومهندسي الجودة والإنتاج بالمزارع أو محطات الفرز والتعبئة وذلك بمدينة 6 أكتوبر بمقر جمعية هيا.

وتم خلال ورشة العمل الرد على استفسارات ممثلي الشركات وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج والحددو القصوى المسموح بها على المحاصيل وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات ويأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية مما له أكبر الأثر على خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.

وتعتبر جمعية هيا من أكبر الجمعيات الأهلية والتي تم إنشائها عام 1996 بهدف دعم صناعة البستنة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وهي تضم معظم العاملين في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية في مصر.