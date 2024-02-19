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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة

النيابة العامة بالجيزة
النيابة العامة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" فى ارتكاب الواقعة.. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقتين- دراجة نارية).. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (6وقائع سرقة هواتف محمولة)، وأرشدا عن المسروقات .

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق

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