تشييع جثمان المستشار عبدالله عبدالسلام وكيل نيابة الغردقة

شارك أهالي قرى مركز القرنة، غرب الأقصر، فى تشييع جثمان المستشار عبدالله على عبدالسلام، وكيل نيابة الغردقة ابن قرية البعيرات، الذي توفي إثر حادث أليم بسفاجا، أثناء عودته من عمله بمدينة الغردقة لمسقط رأسه بقرية البعيرات غرب المحافظة.

ونعى المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفاة المستشار عبدالله علي عبدالسلام، وأعرب باسمه وأعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن المستشار عبدالله علي اتصل بخطيبته قبل وفاته بساعة، وأبلغها بأنه حصل على إجازة من أجل عقد القران، حيث قام بإنهاء تشطيب شقة الزوجية، وأيضًا الأثاث وجميع الترتيبات، على أن يتم الزفاف بعد عيد الفطر المبارك.