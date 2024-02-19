تحرير 133 محضراً تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد مدير المديرية ، أعلن حملات تموينية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ، حيث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 133 مخالفة تموينية .

وذلك خلال اليومين الماضيين ، فى حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات ، من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ، 112 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (نقص وزن - إنتاج خبر غير مطابق للمولصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- توقف بدون عذر)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.