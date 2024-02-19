تحسن نسبى فى درجات الحرارة بالدقهلية

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية اليوم الإثنين تحسن نسبى فى الطقس والطقس معتدل مشمس إلى غائم بشكل جزئي على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 30%.

وتوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على محافظات القاهرة الكبري على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة 20%.

وتكون سرعة الرياح المتوقع خلال توقعات الطقس غدًا في القاهرة وشمال الصعيد 24 كم/ الساعة، وفي جنوب الوجه البحري 26 كم / الساعة، وفي الإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري 32 كم / الساعة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 كم/ الساعة، وفي جنوب الصعيد 30 كم / الساعة.

يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس اليوم في مصر ما بين دافئ ومائل للدفء، فيسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس مائلاً للدفئ على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

تتحسن درجات الحرارة اليوم عن السائدة خلال حالة الطقس الأيام الماضية، وترتفع درجات الحرارة في القاهرة درجتين، وفي المنصورة 3 درجات وفي طنطا درجة واحدة وفي الإسكندرية درجة واحدة .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا في مصر كما يلي:

القاهرة 21- 12 درجة

المنصورة 21- 12 درجة