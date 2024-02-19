مياه الشرقية تعلن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير، وحتى الخميس الموافق 22 فبراير، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتي الثانية عصرًا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين من يوم الإثنين إلي الثلاثاء، وبقرية كفر غنيمي يومي الأربعاء والخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز ديرب نجم بقرية صافور من يوم الإثنين إلي الثلاثاء، وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الإثنين إلي الخميس.

وأكدت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).