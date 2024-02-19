ندوة تثقيفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان "السعار والتوكسيبلازما"

عقدت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع إدارة الإرشاد وإدارة التأمين بمديرية الطب البيطرى؛ ندوة تثقيفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السعار والتوكسيبلازما، وخطورة الأمراض التى تنتقل من الحيوانات الأليفة.

تأتي هذه الندوة، تنفيذًا لتعليمات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، واللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، والمهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة.

حاضر في الندوة كل من: الدكتورة إيناس نبيل الدسوقى، والدكتورة ريهام عبد الفتاح عبد السميع من إدارة الاغرشاد بمديرية الطب البيطري، ونفذتها مارب عزمي حسنى مدير ادارة التدريب والعلاقات العامة بمديرية الزراعة.

وخلال فاعليات الندوة، تم الحديث عن خطورة الأمراض التى تنقلها الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب والتى فى بعض الأحيان تسبب الوفاة، مثل داء السعار الذى يصيب الإنسان عن طريق الكلاب إذا لم يتم إتخاذ الاحتياطات اللازمة والتطعيم المضاد للسعار مباشرة عند الاعتداء على الشخص من القط أو الكلب.

وتم الإشارة إلى أن السعار هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي للكلاب، وقد ينتقل من حيوان لآخر ومن الحيوان للانسان، وكذلك تم الحديث عن أعراض السعار ومنها: النباح بصوت غريب وغير مالوف، وعض أى شئ بشكل متكرر، تعثر واضطراب خطواته عند الجري أو المشي أو الجري بدون هدف، والانطواء والخوف من الضوء.

كما تم الحديث عن مرض التوكسيبلازما الذى يسبب الاجهاض عند الإناث الحوامل إذا انتقل اليها بملامسة القطط.