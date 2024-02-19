فوز لاعبو المشروع القومي بالشرقية ببطولة الجمهورية للتايكوندو

شارك لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية، في بطولة الجمهورية للاندية للتايكوندو تحت ١٧ سنة وفوق ١٧ سنة والمقامة فى المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من ٢/١٤ حتى ٢٠٢٤/٢/١٨.

وقدم الفريق أداءً فنيًا رائعًا، وحققت اللاعبة نفين صالح محمود المركز الأول الميدالية الذهبية، واللاعبة ميرال عبد السلام الشوادفي على المركز الثانى والميدالية الفضية، واللاعبة نهال عطية سالم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعبة آلاء عبد العزيز عبد المنعم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعبة هاجر أشرف شوقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتهنئة للاعبي التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الفائزين فى البطولة، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة خلال الفترة القادمة .

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، حيث يتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر، والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات.

وبدأ المشروع يجنى ثماره من خلال ألقاب البطولات التى يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية، فى البطولات التى أقيمت مؤخرًا مع العلم أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبين، قادرين علي المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.