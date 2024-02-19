المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآثار جامعة الفيوم بالاشتراك مع جامعة الاقصر

شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآثار جامعة الفيوم تحت عنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030 والذي تنظمه كلية الآثار جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الآثار جامعة الأقصر والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وبرعاية جامعة دريسدن التقنية الألمانية واتحاد الجامعات العربية، ويقام المؤتمر بمدينة الأقصر خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الحالى .

و شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر، والدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار جامعة الفيوم ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعه الأقصر، و أيمن عبد المحسن مدير المشروعات الثقافية بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ممثلًا عن الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم السابق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، و عيسى يوسف مدير هيئة الشارقة للتراث، وعادل خليل الحوسني مدير إدارة التراث بهيئة الشارقة للتراث، ومجموعه كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية، ووزارة السياحة و الآثار، والمتخصصين في مجالات الآثار والتراث والمتاحف.

وشارك فى المؤتمر باحثين من مجموعة من الدول العربية من السعودية وتونس والعراق والأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة في المحاضرات العامة من ألمانيا واليابان والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ويتخلل المؤتمر زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والتراثية بمدينتي الأقصر وإسنا.

مؤتمر كلية الاداب بالفيوم

من جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المؤتمر الثاني لشباب الباحثين، والذي تنظمه كلية الآداب، تحت إشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعنوان "تحديات البحث العلمي في العصر الحديث، دور الشباب الباحث في تجاوز العقبات وتحقيق التنمية المستدامة".

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والذى عقد بالمكتبة المركزية.

وفى الجلسة الافتتاحية أشاد الدكتور ياسر حتاته بتنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث يمثل المؤتمر حلقة مهمة في التواصل بين شباب الباحثين في مختلف المجالات العلمية.وأشار إلى ضرورة أن تكون البحوث المقدمة تتناول دراسة لمشكلات اجتماعية راهنة وتسعى لتقديم حلول لها.

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