سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية صباح الإثنين

عكست أسعار صرف الدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الإثنين 19 فبراير، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

حيث سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.



كما حققت أسعار صرف الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.



وأخيرا بلغت أسعار صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.