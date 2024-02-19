لوريان يهزم ستراسبورج بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز فريق لوريان على مضيفه ستراسبورج ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم لوريان في الدقيقة الثانية عن طريق محمد بامبا، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل جوليان بينوكو الهدف الثالث للوريان، فيما سجل ستراسبورج هدفه الوحيد عن طريق فريدريك جيلبرت في الدقيقة 51.

ورفع لوريان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز العاشر.