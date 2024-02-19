الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 19 فبراير 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم، أبرزها لقاءات في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين  19 فبراير 2024

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة  
النهضة العماني X  الرفاع البحريني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC          

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
مودرن فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة  ON time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة  ON time sport 1
 

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