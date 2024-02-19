أبو هاشم يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، الإجتماع الدوري لمجلس أمناء مستشفى سوهاج العام، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة وحاتم مبارك عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمناء، والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، والمهندس علي عبد الساتر، مدير المشروعات بوزارة الصحة ولفيف من أعضاء المجلس .





وقال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أنه تم مناقشة أجندة الإجتماع كاملة وعرض ما جاء بها و التوصيات التي اتخذها أعضاء المجلس .





وعقب الإنتهاء من الإجتماع تفقد وكيل الصحة سير العمل بالمستشفى والإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على المستشفي كما تأكد من انضباط الفريق الطبي و الفني والإداري بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات وسير العمل بالأقسام المختلفة .





كما تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أعمال التطوير الجارية بالمستشفى للتأكد من مدى إنجاز العمل بها وفق الجدول الزمني المقرر لها مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال وتذليل كافة العقبات.





جدير بالذكر أن مستشفى سوهاج العام تعد من مستشفيات المحافظة الهامة والتي يتردد عليها آلاف المرضي شهريا وتقدم خدماتها في جميع التخصصات الطبية .