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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد 2008 يهزم المقاولون العرب بثلاثية في بطولة الجمهورية

زد 2008
زد 2008

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 علي فريق المقاولون العرب ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

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طارق مصطفى: كنا نستحق الفوز على زد

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد ، بملعب 
المقاولون العرب ضمن منافسات  الجوله الثانيه والعشرون من بطولة دوري الجمهورية  .


أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :

مروان محمد هدف .
محمد مصطفى هدف .
زياد الجزار هدف .


الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 
مدرب عام ك/ احمد كمال 
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي 
مدرب أحمال ك/  عمر جابر 
طيب الفريق د/ ايمن مصطفى
أخصائي د/ عمر مدحت
مسؤول مهمات/ مازن درويش

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