زد 2008 يهزم المقاولون العرب بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 علي فريق المقاولون العرب ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

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يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد ، بملعب

المقاولون العرب ضمن منافسات الجوله الثانيه والعشرون من بطولة دوري الجمهورية .



أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :

مروان محمد هدف .

محمد مصطفى هدف .

زياد الجزار هدف .



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا

مدرب عام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض

محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي

مدرب أحمال ك/ عمر جابر

طيب الفريق د/ ايمن مصطفى

أخصائي د/ عمر مدحت

مسؤول مهمات/ مازن درويش