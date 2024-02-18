صور..تفحم 3 أشخاص وإصابة 5 اخرين اثر احتراق سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة وإشتعال النيران بها على طريق إسكندرية الصحراوى وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف الى مكان البلاغ .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابيين بطريق إسكندرية الصحراوى وبالإنتقال والفحص تبين اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين.



وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.