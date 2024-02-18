أصابة 7 أشخاص اثر انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة نتيجة انحدار سيارة ميكروباص قادمة من مدينة سيدي غازي متجهة إلى مدينة كفر الشيخ، وانقلابها في إحدى الترع، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بكفر الشيخ بلاغاً تليفونيا من أحد المواطنين، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص بترعة مقابل قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وتبين سقوط سيارة ميكروباص بداخلها عدد من الركاب في ترعة مقابل قرية الخادمية، وتم إنقاذهم ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.