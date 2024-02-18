إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في إصطدام سيارة أجرة بأحد الأرصفة بمنطقة كلابشة التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد بإصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات إثر استقلالهم سيارة أجرة ، واصطدمت بأحد الأرصفة بمنطقة كلابشة، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى محل البلاغ، ونقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لإجراءالفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة ورفع آثار الحادث عن الطريق وتسهيل الحركة المرورية أمام المارة.

وبإجراء الكشف الطبي على المصابين، تبين إصابة كل من: حسن محمد قرشى 48 عامًا باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، وعبد الباسط أحمد تمساح 61 عامًا بجرح قطعي أعلى الحاجب وكدمات متفرقة، وحنان سليمان حسين 29 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.