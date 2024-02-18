الكشف الطبي لـ 1867 مواطنًا في قافلة طبية بكفر شكر

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الشقر بكفر شكر وتم الكشف خلالها على 1867 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة - جراحة - نسا - اطفال - رمد - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.