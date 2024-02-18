القليوبية: انطلاق حملة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة حتى 22 فبراير

انطلقت اليوم الأحد، 18 فبراير، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي)، والتي دشنتها مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.



وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه من المقرر أن تمتد المرحلة الأولي من الحملة حتي 22 فبراير الجاري، وبدأت المرحلة الأولي في 6 إدارات وهي: (قها - شبين القناطر - كفر شكر - الخانكة - شبرا شرق - القناطر الخيرية).وتابعت المديريةز

كما أنه تم اليوم مرور فريق إشراف تنظيم الأسرة بالمديرية علي “مستشفي قها التخصصي، ومركز رعاية قها، والعيادة المتنقلة”.

و تمت متابعة حركة الوسائل، وسجل قيد المنتفعات، وسياسة مكافحة العدوي، استمارات المنتفعات، وأعمال الرائدات الريفيات، وأعمال نوادي المرأة، وتواجد المطويات والبوسترات".

بالإضافة إلي عمل عدة ندوات إعلامية توعوية عن تركيب اللولب أثناء القيصرية، والفحص الذاتي للثدي، وخطورة الزواج المُبكر، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مما أسفر عن تحويل حالات من جدد ومتردد لاستخدام الوسائل طويلة المفعول.